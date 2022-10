Agenzia ANSA

l'ha detto uscendo dalla riunione del Consiglio federale del suo partito. Sull'ipotesi di Giancarlo Giorgetti ministro dell'Economia, si è limitato a rispondere: "E' il nostro vicesegretario ...E' un'urgenza sociale e morale che affronteremo con convinzione sin dal primo giorno di lavoro al. Ci stringiamo alla famiglia della vittima di questo ennesimo incidente inaccettabile'. Cosi' ... Governo:Durigon, Senato e Viminale C'è trattativa in corso - Ultima Ora (ANSA) - ROMA, 12 OTT - "C'è una trattativa in corso, a breve vedremo i risultati". Così il leghista Claudio Durigon rispondendo ai cronisti che gli chiedevano se è vero che la Lega intenda rilanciare ...“Ennesimo incidente sul lavoro, avvenuto nel frusinate. Un meccanico è rimasto schiacciato dal pullman sul quale stava lavorando. Un dramma, quello delle morti bianche, su cui non può calare il silenz ...