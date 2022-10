Giovanna Satta | morta a 25 anni dopo un parto cesareo

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Una giovanissima madre di 25, èunnella notte tra lunedì 10 e martedì 11 ottobre, nel redi ostetricia e ginecologia delle Cliniche San Pietro dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, in Sardegna. I medici sono riusciti a salvare la bambina, ma non la madre. Come riportano i media,, originaria di Padru, in provincia di Sassari, era già madre di altre due bambine piccolissime, di 5 e 3. Lascia le figlie e il compagno. Secondo quanto riportato, nonostante questa fosse la sua terza volta, la gravidanza diera parsa da subito complicata, e nel corso dei mesi si era rivelata ...