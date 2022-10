Ed Sheeran ha regalato un pene gigante di marmo al collega Sam Smith | “Per spostarlo ci vuole una gru”

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) EdhaalSamundi. Un oggetto di quasi un metro e novanta centimetri: “È pazzesco, pensavo fosse uno scherzo. Peserà due tonnellate, perin casa ci vorrà una gru“, ha raccontato il cantante di “Stay with me” al “Kelly Clarkson Show“. Obiettivo trasformare ildiin una fontana “anche se è difficile riuscirici”, ha spiegatoche con Clarkson ha deciso di dare un nome alla statua: “Duca di Hastings“, omaggiando la serie cult Bridgerton. Il cantante di “Photograph” e “Perfect”, giusto per citare alcuni dei suoi brani di successo, non è nuovo a doni di questo tipo: “Regala alla gente peni in cemento. Il primo a cui l’ha donato è ...

