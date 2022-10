WTA San Diego 2022 | Collins elimina Garcia ed ora affronterà Trevisan Avanti anche Andreescu

(Di martedì 11 ottobre 2022) E’ iniziato il torneo WTA di San. Una prima giornata con tantissime tenniste americane in campo e tra loro quella che ha ottenuto la vittoria di maggior spicco è senza alcun dubbio Danielle, che ha sconfitto la francese Caroline, settima testa di serie, con il punteggio di 6-2 7-6.sarà ora la prossima avversaria di Martina, che ha ottenuto un bel successo all’esordio contro la colombiana Camila Osorio per 6-3 6-4. Buona la primaper la canadese Bianca, che si è imposta in uno dei match più attesi della prima giornata contro la russa Ludimilla Samsonova. La numero 57 del mondo ha sconfitto l’avversaria in tre set con il punteggio di 7-6 4-6 6-2 dopo oltre due ore di gioco. WTA San...

Contemporanemente, alDiego Open in California (500), ottima prova di Martina che si sbarazza ancora più rapidamente di quanto si potesse pensare alla vigilia, della colombiana Camila Osorio :...La numero uno d'Italia ha superato in scioltezza l'esordio del "Diego Open", torneo500 con un montepremi di 757.900 dollari che si sta disputando sui campi in cemento del Barnes Tennis ...Bella vittoria di Jasmine all'esordio in Romania, affronterà Yastremska. Martina senza problemi in California contro Osorio ...Dopo un mese e mezzo ritrova la vittoria Martina Trevisan . E lo fa con una prestazione convincente, che testimonia che il problema muscolare ...