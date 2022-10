Temptation Island | un’ex protagonista ha ricevuto la proposta di matrimonio | “Sì per sempre!”

(Di martedì 11 ottobre 2022) E’ tempo di fiori d’arancio per una delle protagoniste dell’edizione 2016 di, il programma di Canale 5 che metteva alla prova coppie di fidanzati. Stiamo parlando di Roberta Mercurio, che partecipò al reality con l’allora fidanzato Flavio Zerella. I due all’epoca uscirono insieme dalla trasmissione, nonostante il comportamento di Flavio non era stato dei migliori. Ma una volta tornati alla vita reale dopo un pò di tempo decisero di lasciarsi e di intraprendere strade completamente diverse. Infatti dal 2020 il cuore di Roberta Mercurio ha ricominciato a battere per il calciatore Luca Caldirola e il 22 giugno dello scorso anno è nata la loro prima figlia, Camilla. Dopo due anni di amore e una figlia, adesso Luca ha deciso di fare il grande passo e ha chiesto a Roberta di sposarlo. Il momento è stato immortalato e condiviso proprio ...

