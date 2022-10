Sci | il Tribunale impone alla Fisi di vestire i propri atleti con Kappa ma la Federazione va avanti con Armani Roda | “Il contratto è regolare”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 11 ottobre 2022) “Fidanzati a casa nostra”, “felici e orgogliosi di fare questo cammino insieme fino a Milano-Cortina 2026“. In quello che viene definito ‘il tempio della moda italiana”, il Teatro, a Milano, è stata presentata, tra grandi strette di mano, video emozionali e luci bianche, la nuova stagione dellaitaliana sport invernali, la. Il luogo non è stato scelto a caso, naturalmente: a fine settembre laha annunciato – testualmente – cheè il nuovo “Official Technical Outfitter” per tutto il quadriennio olimpico, dunque fino ai Giochi di casa nostra. Così, sulla passerella sulla quale hanno sfilato modelle e modelli per più di 20 anni, di fronte alle atlete del calibro di Dorothea Wierer, Sofia Goggia e Federica Brignone, sono state svelate le nuove divise EA7: nere, con una ...