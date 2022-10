Rudy Zerbi | oltre al danno la beffa | “Wax ha detto la verità” | demolito di nuovo

Leggi su ck12

(Di martedì 11 ottobre 2022) Durante la puntata del daytime mandata in onda lunedì 10 ottobre,ha ricevuto pesantissime accuse da un alunno. Ora la situazione peggiora(Screen da Twitter)La nuova edizione di Amici di Maria de Filippi è iniziata con il botto. In pochi giorni, infatti, i concorrenti han già mostrato il proprio talento e il proprio carattere e non son mancati scontri, anche accesi. Una delle personalità che più è emersa è quella di Ramon, ballerino classico di Alessandra Celentano che si è già distinto per sicurezza e capacità di dire ciò che pensa, nonostante le conseguenze. Nel corso del daytime di lunedì 10 ottobre,e le colleghe di canto hanno convocato in studio tutti i ragazzi per una comunicazione importante. Un alunno ha infatti criticato ...