“Rampampam” | il singolo di Nobody | è uno dei singoli più “ballati” su TikTok

(Di martedì 11 ottobre 2022) foto di La Mia SongMILANO – “”, ildi, supera ogni aspettativa diventando uno deipiù “” sue andando oltre le 900mila visualizzazioni del video su Youtube. “Sono contento dei risultati che il brano sta raggiungendo – dice– perché questo mi stimola ad andare avanti e conferma il mio motto: mai lasciare che altri fermino il tuo sogno, il tuo desiderio”. Il brano porta le firme di Damiano Zannetti, Filippo Scandroglio e Remo Elia, prodotto da La Mia Song, ed è una parodia sull’uso estremo che viene fatto del reggaeton e dei suoi cliché per rendere “radiofoniche” le hit estive. Il videoclip, per la regia di Nilo Sciarrone, è stato girato al Lido Tortuga (Formia) e oggi può vantare un numero davvero importante di ...

