Milan | effetto RedBird | Diavolo alla conquista del mercato statunitense

(Di martedì 11 ottobre 2022) Il nuovotargatoha le idee ben chiare: Gerry Cardinale vuolere ile non solo

Cardinale non impatta nella vita quotidiana del, che resta legato al management dell'era Elliott: l'a.d. Ivan Gazidis fino a inizio dicembre, Paolo Maldini e Ricky Massara per l'area sportiva, ...Sei giorni fa, a Londra, ilè stato letteralmente travolto dal Chelsea., specie nella ripresa, del panico diffuso, di qualche errore individuale (Tomori) e dello schieramento di Pioli ...Ala destra, 21 anni, gioca nel Midtiylland e in Europa League ha segnato contro la Lazio e il Feyenoord. Costa quattro milioni: anche l’Ajax lo sta seguendo ...Il Milan sfida il Chelsea nella quarta giornata dei gironi della Champions League: Stefano Pioli si affida alla spinta di San Siro ...