Locomotore prende fuoco | operaio muore nella stazione sotterranea

(Di martedì 11 ottobre 2022) Drammatico incidente sul lavoro a Sanremo, in provincia di Imperia. Unche lavorava per una ditta appaltatrice esterna a Rete ferroviaria italiana (Rfi), ha perso la vitanotte all'interno della. ...

Primocanale

Verso l'una, in corrispondenza della stazione sotterranea di Sanremo , ildel treno cantiere di cui era alla guida, probabilmente a causa di un guasto, ha avuto un principio d'incendio. ...La morte se litutti e due, in un istante. Chi arriva tace, attonito. Fin dove arriva un padre. Nell'ultimo attimo, ilormai addosso, l'estremo tentativo, il tuffo sui binari, a ... Sanremo, prende fuoco un locomotore: morto un operaio - Primocanale.it - Le notizie aggiornate dalla Liguria L'uomo era alla guida del locomotore di un treno-cantiere che ha preso fuoco. L'operaio era impegnato in lavori di manutenzione della linea ferroviaria tra Taggia e Ventimiglia. L'incidente ha ...Un operaio di una ditta appaltatrice esterna a Rete ferroviaria italiana (Rfi) è morto stanotte nella stazione sotterranea di Sanremo ...