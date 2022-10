(Di martedì 11 ottobre 2022) Unla. Laacquisterà otto lanciarazzi M142. Il contratto, come affermato dal ministro della Difesa Arvydas...

ilmessaggero.it

Per questo ha accusato Polonia,e Ucraina di appoggiare elementi "radicali" all'interno ... sono l'del momento e Kiev li teme 27 settembre - Le "sorprese" di Zaluzhny, il generale che ha ...... anche con l'uso di un'nucleare. ' La situazione intorno alla Bielorussia, come abbiamo già ...e Lettonia'. E ancora: 'Se il livello di minaccia raggiunge il livello attuale, inizieremo a ... Lituania si arma, missili Himars dagli Stati Uniti: un passo verso la guerra contro Putin A darne notizia sono i media statali, secono i quali il presidente Alexander Lukashenko ha annunciato che la Bielorussia e la Russia «dispiegheranno truppe ...Un passo verso la guerra. La Lituania acquisterà otto lanciarazzi M142 HIMARS dagli Stati Uniti. Il contratto, come affermato dal ministro della Difesa Arvydas Anušauskas.