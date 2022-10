Juve disastro Champions | perde 2 - 0 in casa Maccabi Haifa

Champions per la: la squadra di Allegri è stata sconfitta 2 - 0 ad Haifa dal Maccabi nella quarta giornata del gruppo H, e ora l'eliminazione è un rischio molto concreto. La Juventus è ...Champions per la: la squadra di Allegri e' stata sconfitta 2 - 0 ad Haifa dal Maccabi nella quarta giornata del gruppo H, e ora l'eliminazione e' un rischio molto concreto. La Juventus e'...(Adnkronos) - Juventus sconfitta in Israele dal Maccabi Haifa, che batte i bianconeri per 2-0 nel match valido per la quarta giornata del Girone H di Champions League. La formazione di Allegri ...La Juventus non esce dalla crisi, anzi torna da Israele con una batosta incredibile. Bianconeri sconfitti dal Maccabi Haifa per 2-0 e con un piede fuori dalla Champions League. Era da vent'anni che la ...