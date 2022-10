Il bullo che ha minacciato un compagno di scuola con un pistola da soft air

(Di martedì 11 ottobre 2022) Una persecuzione durata settimane, fino ad arrivare a quella minaccia con unadaair. È accaduto a Roma, in unasuperiore non distante dalla Basilica di San Paolo. Undi 14 anni, spalleggiato da altri coetanei, aveva preso di mira un altro giovanissimo ragazzo. Prima gli insulti, poi gli schiaffi. Un tormento continuo condito da una violenza dialettica che ben presto si è trasformata in fisica. Il tutto nei pressi dell’entrata dell’Istituto Tecnico Industriale Statale Giuseppe Armellini della capitale. Istituto Armellini di Roma,minacciacondaair I fatti risalgono all’inizio del mese di ottobre e sono stati confermati dallo stesso dirigente scolastico dell’Istituto Armellini del quartiere San ...

Roma,minaccia compagno di classe a scuola con una pistola finta. 'Sarà sospeso' I PRESIDI In ... dirigente del Francesca Morvillo - Mi sono anche capitati docentinon si sono presentati ......sono mirate alla vittima in modo intenzionale e hanno lo scopo di ridurre il potere percepito... L'intensità o la durata delle azioni stabilisce la tipologia di predominio delsulla vittima. ...Il diritto internazionale, ha detto Khan parlando con la Cnn, "garantirà che ci sarà un giorno della resa dei conti in Ucraina e in altre situazioni in cui qualsiasi bullo, qualsiasi individuo ...Accerchiata, poi aggredita e derubata da una gang di ragazzini. I genitori: "Ora ha paura perfino a uscire di casa". Le famiglie valutano un esposto alla procura della Repubblica ...