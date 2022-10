Biglietti Atalanta-Lazio | dove prendere i ticket del match Ecco i dettagli

(Di martedì 11 ottobre 2022) Iper ilusciranno questa settimana.tutte le informazioni per quanto concerne i prezzi Tramite il sito ufficiale, l’ha inserito tutte le informazioni per quanto concerne iper ilcontro laal Gewiss Stadium. Iverranno venduti il 14 ottobre alle 10:00 tramite il sito Vivacon i seguenti prezzi: Morosini: 22 € Distinti Sud 25 € Pisani 25 € R. Scoperta 40 € R. Coperta 60 € Tribuna Centrale 120 € Tribuna Nerazzurra 200 € PROMOZIONI Under 6 no seats Under 14 (€10 euro Centrale e Nerazzurra) L'articolo proviene da Calcio News 24.

Atalanta-Lazio, info biglietti Tramite il sito ufficiale, l'Atalanta ha inserito tutte le informazioni per quanto concerne i biglietti per il match contro la Lazio al Gewiss Stadium.La società nerazzurra ha attivato delle promozioni anche per la gara casalinga contro i biancocelesti L'Atalanta vuole sempre esaurito il proprio stadio e, per questo, ha attivato delle promozioni anc ...