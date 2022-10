(Di martedì 11 ottobre 2022). Pro Vita Famiglia:150in tre. Nuovo Governo combatta denatalità – «In treabbiamo sostenuto150in difficoltà, con il progetto “Un Dono per la Vita” che ci permette di aiutare chi, coraggiosamente, accoglie una nuova Vita. Oggi altre 11 donne in difficoltà economiche o sociali hanno ricevuto in dono il Kit trio con passeggini, carrozzine, seggiolino auto, pannolini, biberon e altri generi di prima necessità per i bebè. «Si tratta di donne, di varie nazionalità, che altrimenti – in base all’iniqua Legge 194 – avrebbero come unica possibilità quella di “scegliere” l’. Donne che, quindi, hanno solo il volontariato per sperare di ricevere quel po’ di aiuto, economico o psicologico, ...

RomaDailyNews

. Pro Vita Famiglia: ennesima Relazione ministeriale lacunosa "Denunciamo " informa un comunicato di Pro Vita Famiglia " l'ennesima lacunosa e incompleta relazione ministeriale sull'. Quella presentata dal ministro Speranza, sull'attuazione della legge 194 del 1978, continua ad avere molti dati non rilevati e non tenere in considerazioni le importanti e pericolose ...Le donne hanno bisogno di ascolto e di essere accompagnate, non di un sicario" Firenze, 28 febbraio 2022 "Il mantra "il corpo è mio e me lo gestisco io", per promuovere e veicolare l', come ... Aborto - PVF: Oltre 150 mamme aiutate in tre anni - RomaDailyNews Aborto - Pro Vita Famiglia: Bonaccini fa campagna sulla pelle di donne e bambini - «E’ vergognoso - dichiara Jacopo Coghe (nella foto), Portavoce Pro ...Giornata aborto sicuro. Pro Vita Famiglia: «Di sicuro solo la morte di un bambino. Necessario aiutare donne e nascituri» - «Oggi - ricorda un comunicato ...