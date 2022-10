(Di lunedì 10 ottobre 2022)di. la vendetta di Putin e il ruolo dei servizi ucraini. Il potere di Xi, qualcosa per saperne di più grazie a Taino sul Corser. E rep apre sui nuovi signori della guerra. Meloni da vox, nulla di scandaloso, tranne per De Angelis sulla stampa che riferendosi ai ministeri parla di governo dei rifiuti: bravo bel gioco di parole, ti prenderai un premio giornalistico. Sicuro. Il cav al giornale e la solita garanzia europea. Il pd si allei con i grillini per maltese as usual. E il mitico ritratto della Schlein di Mascheroni. Stagnaro e le sue posizioni anticonvenzionali sul’energia. Avete presente il crollo del cavalcavia di Novara, da nessuna parte è scitto chi lo gestiva: Il pubblico, ma non si può dire #rassegnastampa10ott L'articolo proviene da Nicola

Nicola Porro

economica Watch this video on YouTubediWatch this video on YouTube 00:00 Toto - ministri , vertice ad Arcore come ai vecchi tempi, si parte con le presidenze di Camera e Senato, ma i giornali non concordano. Spunta la ... Zuppa di Porro 10 ottobre 2022 Sono un toccasana per la salute dei senior. Due ricette semplici e veloci, con gli ingredienti della stagione autunnale, da provare quando si ha poco tempo ...Domenica 9 ottobre si terrà l'appuntamento organizzato dalla Pro Erve. Alle 12.30 apertura del ristorante, nel pomeriggio musica, caldarroste e vin brulè ...