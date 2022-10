Ultime Notizie – Maltempo sull’Italia | piogge e forti temporali | le regioni a rischio

Sky Tg24

Le Capitali vi porta leda tutta Europa, attraverso i reportage sul campo della rete di EURACTIV. Potete iscrivervi alla newsletter qui . Ricordiamo che EURACTIV desidera continuare a fornire contenuti di ...Il regime di Pyongyang ha lanciato sette missili balistici nelledue settimane. Uno di questi proiettili ha sorvolato il Giappone per la prima volta dal 2017. E la comunita' internazionale si ... Cronaca, le ultime notizie di oggi 10 ottobre Lo switch off definitivo potrebbe addirittura avere luogo prima di Natale. La data fatidica, anche se ancora non ufficiale, è il 20 dicembre.LA LINEA Che questa sia la linea di Meloni è provato da un video postato alla vigilia delle elezioni. In tre minuti la leader di Fratelli d’Italia aveva ...