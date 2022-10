Ucraina | nuovo raid su Zaporizhzhia | distrutto un altro palazzo residenziale

... prima dell'invasione dell'da parte della Russia. Imposta sugli extraprofitti. Il secondo ... oppure possono combinare ilcontributo con misure simili già introdotte a livello nazionale, ...Ed è proprio lui il leader in pectore delpolo progressista. Si legge nero su bianco nella ... di una manifestazione nazionale per fermare l'escalation militare e negoziare la pace in'. ...Come sono stati in questi 8 mesi i rapporti con il governo italiano guidato da Mario Draghi e cosa vi aspettate dal nuovo governo L’Italia è stata tra quei paesi che hanno teso una mano all’Ucraina ...Intorno alle 8:30 di lunedì (le 7:30 in Italia) alcune esplosioni sono state segnalate in un’area di Kiev, la capitale dell’Ucraina, secondo fonti locali dovute al lancio di missili da parte della ...