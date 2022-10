Trastevere | morta la sarta Rina | cucì i pantaloni a Enrico Berlinguer

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Si è spenta all’età di 99 anni, laLaura Del Pio, conosciuta a tutti come “”. La donna ha spirato nella propria casa di vicolo del Cinque, nel cuore del quartiere. Per il quartiere, ma anche per Roma, era la signora, colei che aveva cucito l’orlo dei, storico leader del Partito Comunista Italiano. Sul funerale, la donna prima di morire ha lasciato delle chiare intenzioni. Nessun funerale in chiesa, ma bensì una bandiera con la “falce e martello” sulla bara. Un epitaffio poi rosso come un fiore, per raccontare la sua vita., lacomunista diera lacomunista di. Nella sua ...