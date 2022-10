Stefano De Martino lancia un appello | “Vorrei lavorare con Pippo Baudo”

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 10 ottobre 2022)Denon ha dubbi. Se dovesse scegliere un uomo con cuivorrebbe tanto essere accanto a. Lo storico presentatore della televisione nazionale è per lui un maestro. Ospite a Tv Talk, l’ex volto di Amici confessa: “A me mancain televisione”. Il conduttore di Stasera tutto è possibile parla della sua esperienza televisiva Il marito di Belen Rodriguez si ritrova molto a suo agio nello studio del programma di Rai 3, scherza, è umile e racconta la sua esperienza nel programma di intrattenimento, che andrà in onda stasera su Rai 2, senza alcun vanto. Identificato daColetta come il volto nuovo della rete, l’ex ballerino rifiuta tale etichetta e si sente come il centoventesimo giocatore di tennis. Ma ha ...