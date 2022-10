Sacchi su Pioli | Stratega | saggio e intelligente Ha vinto lo scudetto con giocatori semi sconosciuti Leao | Kalulu e Tomori

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Arrigoparla di Stefanoa La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole:“Lo conoscevo come una persona seria e speravo che facesse bene. Mi sembrava, all’epoca, un allenatore in via di...

...dall'arbitro, sarà trasmessa su Dazn e Sky. Dopo il successo per 1 - 0 contro il Bologna, l'Empoli potrebbe vincere due match di fila in campionato per la prima volta dal dicembre 2021....Sul palco del Festival dello Sport, insieme ad Arrigo, ha ricordato l'epopea del grande Milan. Poi ha anche allungato lo sguardo sul momento attuale dei rossoneri. Non perderti le Newsletter ...Il Milan allenato da Stefano Pioli vuole continuare sulla stessa scia della scorsa stagione: l’annuncio di Arrigo Sacchi è eloquente. Cosa è accaduto e qual è la novità. Arrigo Sacchi ha sempre nel ...In casa Milan l'umore è ancora alto, nonostante siano passati due giorni dalla vittoria contro la Juventus. Vittoria arrivata meritatamente, i rossoneri ...