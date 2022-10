Napoli | Maradona Jr | “Poca empatia verso tifosi | ma società lungimirante”

(Di lunedì 10 ottobre 2022) “Questa piazza si esalta e si deprime subito. Adesso sono tanti anni che vediamo squadre forti. Il pubblico è maturato tanto dopo il furto che ci hanno fatto l’anno di Sarri”. Sono le parole di Diego ArmandoJr al Salone d’Onore del Coni, prima della consegna dei premi Scopigno e Pulici. “Il rapporto tranon è mai stato buono e credo che mai lo sarà. Lanon ha mai fatto tantissimo per averecon i, ma è una scelta. Onestamente però, da tifoso non posso imputare niente allache è davvero: hanno portato ilnell’elité del calcio e con i conti in regola”, ha aggiunto il figlio del Pibe de Oro. SportFace.

9 punti in graduatoria con la possibilità mercoledì sera aldi staccare già il biglietto per gli ottavi conquistando anche solo un punto. Sarebbe un bel dire se ilsi qualificasse ...L'Uefa ha anche designato il tedesco Felix Zwayer per- Ajax, match della prima di ritorno del Gruppo A di Champions che si disputerà allo Stadio(ore 18.45). Al suo fianco, gli ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il Napoli di Spalletti può raggiungere un prestigioso traguardo, compiendo una "impresa quasi impossibile". Interessante focus sulla prossima partita di Champions League del Napoli di Luciano Spallett ...