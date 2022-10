Milano Area B - Una settimana di disagi | passi falsi e ripensamenti

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 10 ottobre 2022)B di, unadopo. Sette giorni di provvedimento, settenel delirio, verrebbe da dire. L'applicazione della normativa che vieta nei giorni feriali l'utilizzo delle auto fino a Euro 2 a benzina e fino a Euro 5 diesel nel perimetro urbano controllato da telecamere si è scontrata, com'era prevedibile, con proteste, recriminazioni, insensatezze e incongruenze di ogni genere. Così, da un lato l'assessora comunale alla Mobilità Arianna Censi, in un'intervista alle pagine locali del Corriere della Sera ammette cheB è la battaglia più grande e più difficile da fare, aggiungendo però che non ci sarà nessuna deroga per nessuno, nonostante gli ingressi di auto asiano calati dell'1% il primo e del 2% il secondo giorno (non un grande risultato, a fronte di ...