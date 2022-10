Meteo | le previsioni in Campania di lunedì 10 ottobre 2022

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leper laper oggi,10. Avellino – Cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. in serata schiarite, sono previsti 44mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3323m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Allertepreviste: pioggia. Benevento – Cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. in serata schiarite, sono previsti 24mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3442m. I venti ...

Queste, nel dettaglio, ledi Limet Liguria per le prossime ore: Lunedì 10 ottobre 2022 In mattinata concentrazione delle piogge sul settore centro - orientale, generalmente asciutto ... Che tempo farà oggi a Napoli e Salerno e non solo Scopriamolo! NapoliFiumicino, previsioni meteo per il 10/10/2022. Giornata caratterizzata da variabilità con pioggia intermittente e schiarite, temperatura minima di 18°C e massima di 22°C Situazione in tempo reale: ...Previsioni meteo per il 10/10/2022, Empoli. Giornata prevalentemente piovosa con possibili rovesci temporaleschi alternati a schiarite, temperature comprese tra 15 e 22°C Situazione in tempo reale: ...