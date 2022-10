Mattarella | pace urgente e necessaria per ridare libertà a ucraini

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Quella in corso tra Russia e Ucraina è una "guerra sciagurata", scatenata da Mosca. Una guerra in cui "l'Europa è un bersaglio". A questo punto, davanti a quella che sembra essere una escalation del conflitto "la". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergionel corso della cerimonia al Quirinale della consegna delle onorificenze dell'Ordine "Al Merito del Lavoro" ai Cavalieri nominati il 2 giugno 2022. Il capo dello Stato, rimanendo sui temi di attualità, ha affrontato anche la crisi energetica e il Pnrr, ricordando che l'Europa "ha puntato sull'Italia" e per questo si deve andare avanti con il Piano rispettando tempi e impegni. "Una guerra sciagurata - ha sottolineato - che la Federazione Russa ha scatenato arrogandosi un inaccettabile diritto di aggressione" e che "lascia ...

