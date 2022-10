Ligue 1 | giornata 10 | il PSG fa 0-0 | tonfo del Marsiglia

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Pareggio a reti bianche del PSG nella10 di1, il sorprendente Lorient vince ancora e si porta a una sola lunghezza dal primo posto. Sconfitta inattesa per ilcontro l’Ajaccio, prima vittoria per il Strasburgo mentre il Lens incappa nella prima sconfitta sul campo del Lille. Prosegue l’ottimo momento di Monaco e Rennes, pareggio deludente per il Lione.1,10: Reims-PSG 0-0,-Ajaccio 1-2, Lione-Tolosa 1-1, Lille-Lens 1-0 Clamorosodel, sconfitto 1-2 in casa dall’Ajaccio che prima di questo turno era ultimo in classifica. Prima sconfitta in campionato per l’OL che scivola al terzo posto, pur mantenendo una distanza di appena due punti dalla vetta. Vantaggio dei padroni di casa a 15’ con un ...

Corriere dello Sport

...30 valida per il posticipo di Lega Pro girone B mentre in Primavera 1 alle 15 si chiude la...00 FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA - PLAY - OFFS CHAMPIONSHIP SJK - Honka 17:00 FRANCIA2 Sochaux - ...ricca di gol ed emozioni in1 , in questa domenica che ha visto ben 7 gare giocate: ecco tutti i risultati. Monaco vittorioso per 0 - 2 sul campo del Montpellier. A segno i bomber ... Ligue 1, Viti gol e tris Nizza. Ok il Lilla di Ounas Dopo una tre giorni europea stratosferica per la Francia nel weekend l’emozioni sono proseguite con al Ligue che vede il Lorient incredibilmente secondo in classifica ed il Lilla conquistare il derby ...In settimana quarto turno dei gironi delle Coppe Europee. Per le due compagini della Costa Azzurra è imperativo vincere ...