Karagumruk | Pirlo perde ancora | esonero sempre più probabile

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Andrea con il suo e l' sembra poter essere ormai vicino per l'ex Juventus Andrea con il suo e l' sembra poter essere ormai vicino per l'ex Juventus. Contro il Fenerbahce il risultato è di 5-4 e il gol della sconfitta arriva al 95esimo minuto. La squadra non riesce a svoltare e la società starebbe valutando la posizione del tecnico italiano già in bilico dopo la scorsa giornata.

