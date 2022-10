Juve | Zakaria al Chelsea è un caso

Commenta per primo Niente minuti in campionato per Arthur econ Liverpool e Chelsea: il primo si è infortunato gravemente, il secondo non ha ancora esordito con Potter: entrambi non dovrebbero essere riscattati dalle proprie attuali squadre.... Kovacic (dal 18'st Jorginho) Chilwell; Mount (dal 29' st Havertz)Sterling (dal 29'st Broja) Aubameyang (dal 18' st Gallagher)A disp.: Bettinelli, Mendy, Jorginho, Pulisic, Chalobah, Broja,, ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...La Juventus nel corso del mercato estivo ha lasciato partire in prestito due centrocampisti, si tratta di Arthur e Denis Zakaria, rispettivamente a Liverpool e ...