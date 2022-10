Juve senza identità | disastro Allegri | il confronto non perdona

...cambio (il quarto in quattro anni) e dall'altra i rischi di un eventuale fallimento sportivo... per spazzare via le insicurezze che offuscano lo spirito...mesi dall'inizio della stagione ma per laè già arrivato il momento della resa dei conti . La lezione subìta dal Milan ha riportato i bianconeri alla dura realtà di una crisi che sembra...C'è un abisso rispetto a quanto fatto in precedenza da Sarri e Pirlo, tutti i numeri del confrontone con i passati inizi di stagione della Juventus ...TORINO - Una settimana per salvare tutto. Sì, non sono passati neanche due mesi dall’inizio della stagione ma per la Juve è già arrivato il momento della resa dei conti. La lezione subìta dal Milan ha ...