Francesca Fialdini dura sul caso Lucarelli-Zanicchi | la presa di posizione

a Ruota Libera, programma condotto danella giornata di ieri è stato seguito da ben 2.000.000 telespettatori con uno share pari al 17.71 %. Laè stata l'artefice della ...Ottimo risultato invece per Da noi...a ruota libera di, complice il confronto tra Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli. Canale 5 " Amici di Maria De Filippi: 2.595.000 spettatori e ...Il caso di Iva Zanicchi e di Selvaggia Lucarelli nel programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci scrive un'altra pagina di brutta televisione che avremmo voluto non vedere ...Iva Zanicchi dopo l'insulto a Selvaggia Lucarelli chiede scusa ma per la giornalista non è sufficiente. Ecco cosa è successo.