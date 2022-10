Fallimento Toronto | è finito penultimo Repubblica | «Insigne starà guardando Kvara…»

(Di lunedì 10 ottobre 2022) La festa “paisà” di, Bernardeschi e Criscito in Canada è durata pochissimo. “La stagione delsi è chiusa mestamente a Philadelphia con la quinta sconfitta consecutiva e il definitivoposto in Eastern Conference“, scrive. Niente postseason e arrivederci all’anno prossimo per Lorenzo, Federico Bernardeschi e Mimmo Criscito. Che dal loro arrivo, a luglio, non hanno invertito le sorti della franchigia canadese di Mls”. Il pezzo dinon manca di sottolineare che Lorenzo“si era presentato a“per vincere un titolo”. E con una certa malizia aggiunge cheseguendo a distanza le sorti del Napoli e il cammino inarrestabile del suo erede sulla ...

ingenio-web.it

... Jade Raymond , ex manager di Ubisoft, ex EA, per un brevissimo periodo a capo di Stadia ...Thq (oggi ancora in piedi dopo l'acquisizione da parte della viennese Nordic Games) con il...La 47ª edizione delInternational Film Festival (8 - 18 settembre) ha presentato una interessante selezione di ... Il risultato è un impietoso ritratto deldi un sistema di ... Quale modello di città intelligente desideriamo | Articoli Il Toronto Star: "Una vittoria sola nelle ultime 9 partite, che tristezza. La società è pronta a smobilitare di nuovo" ...TORONTO - Una catastrofe politica senza precedenti, una Caporetto elettorale che lascia solo macerie e grandi incognite per il futuro. Il Partito Democratico è il grande sconfitto di questa tornata el ...