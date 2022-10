F1 | la Red Bull risponde alla FIA | “I costi sono al di sotto del limite previsto”

Leggi su oasport

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Dopo aver revisionato dettagliatamente la documentazione di rendicontazione relativastagione 2021 di Formula 1, come annunciato dFIAemerse irregolarità riguardo al budget cap per Aston Martin e Red: violazione procedurale del regolamento finanziario per il team britannico, violazione violazione minore e procedurale e di spesa eccessiva dei regolamenti finanziari per la Red. Nonancora state note le sanzioni che, necessariamente in quanto previste dal regolamento, colpiranno le due scuderie; ribadiamo che il tutto riguarda lo scorso campionato e non quello attuale, ipotecato nella giornata di ieri da Max Verstappen due volte Campione del Mondo. Resta però in bilico (anche se è difficile immaginare quale sarà la sanzione definitiva) il suo primo titolo, in ...