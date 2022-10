È il momento di conoscere Dylan Hazan

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Le sconfitte di Marvin Vettori e Alessio Di Chirico (che poi ha annunciato il ritiro dalle MMA) nell’evento UFC di Parigi dello scorso settembre sono state un boccone amaro da ingoiare per i fan delle arti marziali miste italiane. Vettori alè l’unico nostro portabandiera in UFC, una situazione che ci riporta dritti al 2016, tre anni dopo l’addio di Alessio Sakara che ci aveva lasciato con zero italiani nella più importante promotion mondiale di arti marziali miste. Non va dimenticato, però, che a Parigi abbiamo avuto due italiani impegnati in una card molto prestigiosa, uno scenario che fino a poco tempo fa rappresentava una pura utopia. In effetti a ben guardare il movimento delle MMA italiane è in forte ripresa dopo il brusco stop imposto dalla pandemia: tanti fighter combattono regolarmente all’estero, in promotion di prima fascia e con ottimi risultati. ...