Due turiste belghe uccise sull’A24 da un’auto pirata mentre soccorrevano un automobilista

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Jessy Dewildeman e Wibe Bijls, dueoriginarie del Belgio di 24 e 25 anni, sono morte nella notte di sabato a Roma. Sono state travolte sulla bretella della A24 all’altezza di Tor Cervara in direzione della Capitale. Le due ragazze stavano soccorrendo un altrodopo un incidente. Erano arrivate da poco a Roma e si trovavano a bordo di un Ncc.le avrebbe investite e non si sarebbe fermata dopo l’impatto. Nella serata di domenica le forze dell’ordine avrebbero individuato il sospettato che è finito negli uffici per accertamenti. Secondo la prima ricostruzione le due giovani sono scese dalla vettura insieme all’autista. Un’altra auto le ha travolte scaraventandole a metri di distanza. I due automobilisti protagonisti dell’incidente precedente, di 40 e 45 anni, sono in codice rosso all’Umberto I. Jessy ...

, di 25 anni e originarie del Belgio, sono morte la notte di sabato dopo essere state travolte sulla bretella della A/24, all'altezza di Tor Cervara in direzione Roma. Leragazze si ...Jessy Dewildeman e Wibe Bijls, lebelghe travolte e uccise a RomaSi erano fermate per soccorrere i feriti di un terribile incidente accadute nella bretella dell’autostrada A24, che stavano percorrendo a bordo del taxi che le stava portando a Roma. Per loro doveva i ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...