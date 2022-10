Diedero fuoco a uno stabilimento balneare a Sabaudia | 4 persone in manette

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 10 ottobre 2022)– Due uomini e due donne disono stati arrestati questa mattina per il rogo che, nello scorso gennaio, aveva distrutto lo’Dune 31.5’ (leggi qui). Le indagini condotte dai carabinieri – delle quali sono titolari il procuratore aggiunto di Latina Carlo Lasperanza e del pm Daria Monsurrò – avrebbero appurato come l’incendio fosse stato commissionato dai titolari di una concessione per noleggio di sdraio e ombrelloni, già chiusa a seguito di ripetute violazioni accertate dalla Forestale del Parco di Fogliano e recentemente riaperta in un’altra località del lungomare. Vicino ai resti delloera stata infatti trovata una bottiglia contenente residui di liquido infiammabile, che era stata usata da due giovani del posto per appiccare le fiamme, in cambio di un compenso di 500 euro. ...