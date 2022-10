Crisi energetica | Scholz apre al debito comune europeo “Via libera dipende dal programma di Meloni”

(Di lunedì 10 ottobre 2022) La Germania fa dietrofront: il governoavrebbe aperto all’emissione dida parte dei paesi membri dell’Unione Europea. Una scelta che, se fosse confermata, rappresenterebbe un significativo cambio di passo rispetto alle politiche promosse da Berlino negli scorsi decenni. Secondo quanto riporta Bloomberg,ha manifestato la disponibilità a ricorrere all’emissione congiunta di strumenti diper affrontare la, la prima volta dopo la svolta di due anni fa con il piano per uscire dalla pandemia. L’apertura disarebbe arrivata durante il vertice UE tenuto a Praga la scorsa settimana, preceduto dalle forti critiche di diversi paesi membri al piano da 200 miliardi annunciato dalla Germania per aiutare il ...

