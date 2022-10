Covid oggi Abruzzo | 427 contagi e 3 morti | bollettino 10 ottobre

(Di lunedì 10 ottobre 2022) (Adnkronos) – Sono 427 i nuovida coronavirus10in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 3. Il totale dei casi nella regione da inizio pandemia – al netto dei riallineamenti – sale a 569701. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi (risalenti ai giorni scorsi e comunicati solodalla Asl) e sale a 3681. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità precisando che nel numero dei casi positivi sono compresi anche 548496 dimessi/guariti (+714 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi insono 17524 (-290 rispetto a ieri). Di questi, 159 pazienti (+2 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 2 (+1 rispetto a ieri) in ...

Sky Tg24

Sono 427 i nuovi contagi da coronavirus10 ottobre in Abruzzo, secondo i dati dell'ultimo bollettino- 19. Si registrano altri 3 morti. Il totale dei casi nella regione da inizio pandemia " al netto dei riallineamenti " sale a ...Sono 383 i nuovi contagi dain Sardegna secondo il bollettino di, 10 ottobre. Si registra inoltre un altro morto. 337 i nuovi casi diagnosticati con tampone antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari ... Covid, le notizie. Salgono da cinque a sei le Regioni a rischio alto. LIVE Nel corso della pandemia Covid sono diminuite in Italia le persone prese in carico dai servizi dedicati alla salute mentale ...(Adnkronos) – Sono 1.781 i nuovi contagi da coronavirus oggi 10 ottobre 2022 nel Lazio, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 8 decessi. Oggi nel “L ...