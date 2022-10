Capolavoro Spalletti | per il Napoli è l’ottava meraviglia

(Di lunedì 10 ottobre 2022) A Cremona iltrovae ildiè sotto gli occhi di tutti: in gol anche con le riserve A Cremona iltrovae ildiè sotto gli occhi di tutti: in gol anche con le riserve. Saper ruotare gli uomini e essere decisivo anche con le riserve, l’arma del tecnico di Certaldo è senza dubbio la profondità della rosa. Nella sfida di Cremona decisivi i tre cambi nella ripresa con l’ingresso di Simeone, Lozano e Olivera. Ilè lì in vetta da solo e complice il pari dell’Atalanta ora potrebbe prendere davvero il largo. Testa alla Champions ma quel che è certo è che gli azzurri possono davvero sognare. Lo scrive La ...

AreaNapoli.it

Daldi Amsterdam, usando una definizione di Zielinski , allo Zini di Cremona il Napoli deve ...non ha dimenticato il pareggio contro il Lecce e la sofferenza per battere lo Spezia e...Cremonese come Lecce e Spezia,non vuole cali di tensione per evitare la trappola dello 'Zini': ecco la ricetta del toscano. Garanzini: 'Napoli, capolavoro Spalletti: gli azzurri ora seguono un solo capo' Il Napoli si gode la vittoria sulla Cremonese ma la gioia è rovinata da una brutta notizia: un top non ci sarà mercoledì contro l'Ajax.Il Napoli batte la Cremonese con i gol di Politano, Simeone, Lozano e Olivera. Altra grande prestazione di Kvaratskhelia ...