Borsa Milano | oggi Piazza Affari in rialzo | spread in calo di oltre il 10%

(Di lunedì 10 ottobre 2022) (Adnkronos) – Lievissimo rimbalzo per, vicina nuovamente ai 21mila punti, in questo inizio di settimana, dopo le virate in rosso della precedente. Forte attesa tra gli investitori per gli interventi della vicepresidente della Fed Lael Brainard e del capo-economista della Bce Philip Lane, da cui si potranno intendere le nuove mosse delle banche centrali americana ed europea. Il Ftse Mib chiude guadagnando lo 0,06%, a 20.912,96 punti. In fortelotra Btp e Bund tedeschi, che si aggira attorno ai 235 punti base, indiil 10% dopo le indiscrezioni su un possibile via libera da parte della Germania a ulteriore debito comune europeo per affrontare la crisi energetica nell’Ue. Sul listino principale dila ...

Piazza Affari ha chiuso sopra la parità una seduta trascorsa per gran parte in territorio negativo con l'inasprimento delle tensioni tra Russia e Ucraina e lo spettro della recessione presente in ...Mps cala ancora, Atlantia debole in primo giorno opa (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) -, - Tra i titoli in rosso di Piazza Affari da segnalare il - 1% di Ferrari, su cui gli analisti di Akros hanno ridotto a 220 euro il prezzo obiettivo sui dodici mesi, e il - 0,6% di Atlantia nel ...(ANSA) - MILANO, 10 OTT - Piazza Affari ha chiuso sopra la parità una seduta trascorsa per gran parte in territorio negativo con l'inasprimento delle tensioni tra Russia e Ucraina e lo spettro della ...Utilizziamo cookie di prima e di terza parte per garantire la funzionalità del sito, per raccogliere informazioni statistiche sul numero di utenti che accedono al sito e per mostrare annunci pubblicit ...