Antonino Spinalbese delude i fan dei #gintonic | “Ginevra non mi piaceva” e parla di altre donne

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 10 ottobre 2022) A poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello VIP 7,ha cercato di fare il punto della situazionendo con Cristina Quaranta e Charlie Gnocchi degli stimoli che potrebbe avere se entrassero in casaconcorrenti. Ha spiegato loro che ha proprio bisogno di una donna al suo fianco, non per farci qualcosa ma per avere degli stimoli e di sperare che nelle prossime settimane entrino ancheconcorrenti. Cristina Quaranta quindi gli ha fatto notare che probabilmente lui aveva trovato la persona giusta per fare il viaggio al Grande Fratello VIP 7, eraLamborghini.quindi ha replicato alle parole della Quaranta,ndo probabilmente i fan della coppiache ancora sperano in ...