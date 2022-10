Abbiamo trovato l' attrezzatura da sci più cool della stagione

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Le temperature si abbassano e iniziano a cadere i primi fiocchi di neve (beh, quasi). Con l'avvicinarsisciistica, è tempo di pensare (anche) a cosa indossare per affrontare le piste. Potete dire addio alla vecchiache dormiva nell'armadio. Questai nostri occhi sono per Dior, che ha appena presentato una serie di pezzi colorati per affrontare la montagna con stile. In programma per questa capsule collection, guidata da Kim Jones: accessori protettivi brandizzati (casco, occhiali, sciarpa), abbigliamento caldo tra cui mute e piumini disegnati in collaborazione con lo specialista giapponese di attrezzature sportive Descente, borse e scarpe con gli emblemi del brand. Oltre a questo rinnovato guardaroba invernale, Dior ha anche collaborato con il produttore svizzero Ak Ski per ...