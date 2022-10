Volley | Superlega 2022 2023 | classifica e risultati della regular season

... ci resta giusto il tempo per ricordare che la Gas Sales BluenergyPiacenza aveva presentato ... perché questa è una delle due partite della seconda giornata diselezionata per la ...Tutt'altro che scontato invece il successo della Sir Safety Susa Perugia contro una combattiva Emma Villas Siena. Il punteggio finale recita 3 - 1 in favore degli umbri (25 - 19, 20 - 25, 25 - 21, 25 -...La spuntano soprattutto con i fondamentali del servizio e dell'attacco, quelli che alla fine fanno la differenza con Perugia migliore sia dai nove metri (10 ace contro i 3 di Siena) sia sotto rete (56 ...Seconda vittoria in Superlega per la Sir Volley Perugia, che espugna Siena con Leon che torna in campo e timbra 21 punti col 65% in attacco e ben 5 aces. La formazione toscana, neopromossa, ha comunqu ...