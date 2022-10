Verissimo | Max Cavallari ricorda il compagno Bruno Arena | poi svela | “La mia prima figlia è sua nipote”

Leggi su isaechia

(Di domenica 9 ottobre 2022) Maxè stato ospite questo pomeriggio nel salotto di, il programma condotto da Silvia Toffanin in onda ogni weekend. Il comico dei Fichi d’India ha accettato di essere intervistato perre, suo grande amico e collega da oltre 30 anni, scomparso una settimana fa. Fra le lacrime, l’attore ha raccontato dei loro successi e della loro unione indissolubile. Un rapporto quasi di fratellanza che solo il destino è riuscito a separare. Nel corso della chiacchierata, Silvia ha chiesto a Max cosa secondo lui in questo momentopotrebbe dirgli: Oggi mi sgriderebbe perché non sono un papà presente perché comunque sono divorziato. Lui era molto legato alla famiglia e ai figli. Non sono presente perché lavoro, sono sempre in giro e quindi mi direbbe di stare ...