Tremendo presagio per Fedez | “È un’agonia” | situazione fuori controllo

(Di domenica 9 ottobre 2022) Se dal punto di vista personale le cose sembrano andare splendidamente, persi sta facendo largo una enorme delusione lavorativa(Screen da Twitter)Se ai suoi iniziera un cantante rap ben distante dalla fama della televisione, nel corso degli anni la sua immagine è drasticamente cambiata e si è trasformata, evolvendolo nel cantante e imprenditore che è oggi. Marito di Chiara Ferragni e padre di due figli, continua il suo lavoro artistico pur concedendosi qualche esperienza in più, come quella da giudice a X-factor. Nelle ultime ore, però, per lui è arrivata una notizia del tutto spiacevole. Se tutto continuasse a confermarsi tale, potrebbe crollare la sua certezza lavorativa nel giro di poco tempo: c’è qualche cosa che non va. X-Factor:e i nuovi giudici non funzionano Giudici ...

Minima&Moralia

Non ci volle molto per capire quanto la fosca mattinata fosse un. I produttori, tutti ... È". Una scommessa e un bigliettinoavrebbe potuto essere sul serio, visto che Lucas ...Uno scenario, sia chiaro, tanto più a disegnarlo la domenica di Pasqua, il giorno che per ... Quasi undi sconfitta della via negoziale, al quale si deve rispondere in un modo ... “L'arte di allacciarsi le scarpe”, tra manga e poesia Se dal punto di vista personale le cose sembrano andare splendidamente, per Fedez si sta facendo largo una enorme delusione lavorativa ...