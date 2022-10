Putin rinchiuso nel bunker si affida a Surovikin il golpista anti Gorbaciov | guiderà l’offensiva in Ucraina

(Di domenica 9 ottobre 2022) Il generale ha combattuto in Cecenia e ha comandato per due volte il contingente in Siria. I servizi ucraini buttano benzina sui dissidi interni al Cremlino: «L’Fsb vuole rovesciare i militari»

Repubblica TV

... su tutti Alexey Navalny : sopravvissuto a un avvelenamento nel 2020, oggi èin un ... Occhio anche ai nemici degli amici di, come l'oppositrice bielorussa in esilio Svetlana ...Gli Usa mostrano il petto gonfio, la Polonia si mette in fila alle loro spalle, l'Europa (intesa come Unione) sta a guardare esi sente forse come Hitlernel bunker della cancelleria ... Russia, Navalny attacca Putin dal carcere dov'è rinchiuso: 'La mobilitazione è una tragedia enorme' Guerra Russia Ucraina 04 ottobre 2022 Link Embed https://video.repubblica.it/dossier/crisi_in_ucraina_la_russia_il_donbass_i_video/russia-l-ennesima-minaccia-di-putin-un-treno-con-kit-nucleare-si-spos ...Nel 223esimo giorno di guerra in Ucraina, una maxi rissa tra nuove reclute e soldati è scoppiata in una base dell'esercito russo vicino Mosca. Secondo quanto riferito da Baza, i nuovi arrivati non han ...