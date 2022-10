Autosprint.it

...Penalità giusta Unsoddisfatto dunque per aver portato a termine la lunga rincorsa alle spalle di Charles dopo tanti giri spesi negli scarichi della Ferrari: "Con Charles è stata una...Lapotrebbe essere quindi proprio per il secondo posto nella classifica Piloti di Formula 1 , perché alla terza piazza c'è Sergiocon 235 punti, quindi appena due lunghezze alle spalle di ... Perez: "Lotta dura con Leclerc, ma mi ha chiuso: penalità giusta" Il messicano della Red Bull ha ereditato il 2° posto a Suzuka per una penalità a Leclerc a suo dire giusta, al termine di un confronto durato parecchi giri ...Quarta posizione per Sergio Perez, che questo weekend non brilla e si mette docilmente all spalle dei primi tre, tutti racchiusi in 60 millesimi. Più ampio, invece, il distacco del messicano, più lent ...