Pd | Morassut | ' serve costituente vera'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 9 ottobre 2022) Roma, 9 ott. (Adnkronos) - “La frenetica corsa al cassero delle autocandidature della nave non risolve i nostri problemi. Il problema è la nave. Eleggere un leader in tutta fretta è un alibi. Poi la solitudine diventa la maledizione di questi segretari e lo abbiamo visto.una ‘, non un timido accenno. Diamoci tempo. Un tempo congruo per una. Senza sciogliere nulla, immergiamo il Pd in un grande confronto popolare. Partendo da uno stringato documento, un ‘manuale della sinistra del prossimo decennio' affidato e dieci o quindici personalità politiche e intellettuali di cui certamente disponiamo. E poi facciamo un viaggio in mille assemblee territoriali e nei luoghi di studio e di lavoro”. Lo propone il deputato del Pd Roberto. “Quelle ...