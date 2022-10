Meloni | videomessaggio a Vox ' Siamo patrioti | non mostri Con noi milioni di persone'

(Di domenica 9 ottobre 2022) La leader di Fratelli d'Italia parla in spagnolo alla kermesse degli 'alleati' iberici: 'Viva l'Europa dei ...

La leader di Fratelli d'Italia parla in spagnolo alla kermesse degli 'alleati' iberici: 'Viva l'Europa dei ...Ore 14:27 - Ildiper gli spagnoli di Vox e l'ironia sulla sinistra: "Lo dico a voce bassa" La leader di Fratelli d'Italia Giorgiaè intervenuta con unall'...La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni è intervenuta con un videomessaggio all'evento del partito spagnolo Vox e ha ironizzato sul suo discorso dell'ottobre 2021: «Questa volta parlo a ..."Ho deciso di non lasciare Roma, la vittoria ci ha portato gioia ma grande responsabilità. In alcuni giorni abbiamo la possibilità di formare un governo". Lo afferma la leader di FdI Giorgia Meloni ne ...