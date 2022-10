Marco Bellavia | parla l’ex compagna del vippone

(Di domenica 9 ottobre 2022) Il racconto deldiTorniamo are del caso di, uscito volontariamente dal Grande Fratello Vip e delle conseguenze che questo ha portato ad alcuni vipponi accusati di bullismo o di incentivarlo. Per tale ragione Ginevra Lamborghini è stata squalificata mentre Giovanni Ciacci è stato eliminato dal pubblico tramite televoto flash. L'articolo proviene da Novella 2000.

Wilma Goich era già finita nel mirino degli utenti che l'hanno ritenuta colpevole quanto gli altri dell'abbandono dima il suo rimanere 'impunita' potrebbe scatenare questa sera la ...Senza dubbio il peggio è stato offerto dal Grande Fratello Vip , travolto dal caso. In questo caso ad aver perso la faccia sono stati in molti: Ginevra Lamborghini (squalificata) e ...L'ex compagna di Marco Bellavia ha parlato di come stava quando stavano insieme e di ciò che è successo prima del GF Vip.Adriana ha poi parlato del discusso comportamento dei concorrenti nei confronti di Marco Bellavia. Adriana ha infatti rivelato che si sarebbe aspettata dei gesti totalmente diversi: Mi aspettavo da ...