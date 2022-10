La Gazzetta dello Sport

Laè donna. Per la prima volta nella storia la, la più partecipata regata al mondo che si svolge tutti gli anni nel Golfo di Trieste nella secondo fine settimana di ottobre è stato vinta da una barca che aveva al timone una donna. Si ...Nelladi domani il vessillo di "Genova The Grand Finale" sarà issato a bordo di due ... protagonista dell'ultimo Marina Militare NastroTour. Non solo. Tutti gli equipaggi potranno ... La Barcolana in rosa, la prima vittoria di una donna al timone Trieste. Dopo i numerosi eventi al Salone Nautico di Genova, The Ocean Race approda alla Barcolana di Trieste. Lo staff di “Genova The Grand Finale” incontra amanti della vela ed equipaggi della più g ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...